誰もが一度は「イケメンと付き合いたい」と憧れるものですが、見た目が完璧だからといって、幸せな恋が長続きするとは限りません。むしろ「付き合ってみたら意外と残念だった…」という声も少なくないのが現実です。そこで今回は、恋が続かない“外見だけイケメン”にありがちな「残念な特徴」を紹介します。タイパ重視の恋愛スタンス仕事や趣味を効率的にこなすのは素敵ですが、恋愛まで“タイムパフォーマンス”で考えてしまう男