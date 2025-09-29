天然トラフグの取り扱い量日本一の山口県下関市で本格的な漁が始まるのを前に今シーズンの豊漁を願う神事が行われました。下関市の亀山八幡宮で行われた「秋のふくまつり」にはフグの加工業者などでつくる「下関ふく連盟」の関係者およそ50人が出席しました。この神事は漁の安全や豊漁を願って毎年行われています。祭壇には萩市の見島沖でとれた3.5kgの天然トラフグが供えられ参列者が玉串を捧げました。9月1日、下関市でフ