○クエスト [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.04％にあたる27万株(金額で4億0338万円)を上限に、9月30日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○洋缶ＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数の6.1％にあたる1000万株の自社株を消却する。消却予定日は10月6日。 ［2025年9月29日］ 株探ニュース