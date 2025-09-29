ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が、30日の日本ハム戦から1軍合流することになった。ここまでの成績は25試合に登板し、3勝1敗8セーブ6ホールド、防御率4・32。開幕から不振で交流戦中に守護神の座を外れると、その後、右肩のコンディション不良により登録を抹消されていた。倉野投手コーチは「だいぶ状態は上がってきたのかなと思います。昨日もすごく腕振れていた。球速も出てたので」と2軍戦での投球を評価。ポスト