ビール大手のアサヒグループホールディングスは、サイバー攻撃によるシステム障害が発生していると発表しました。発表によりますと、国内のビールや清涼飲料水、食品の受注・出荷業務を停止しているほか、お客様相談室などのコールセンター業務も停止しているということです。システム障害が発生しているのは国内で、現時点で個人情報や顧客データなどの外部への流出は確認されていないとしています。発生原因や経緯は引き続き調査