超巡！超条先輩（沼駿/集英社）第2回【全5回】【漫画】『超巡！超条先輩』を第1回から読む「次にくるマンガ大賞 2025」コミックス部門第3位！読心術、千里眼、テレパシー…あらゆる超能力を駆使する犯罪捜査のスペシャリスト、超能力捜査官。そんな能力者でありながら、なぜか厄介者扱いされ場末の交番で働く男がいた！ その名は超条巡。人は彼を超能力巡査長と呼ぶ！ 新米警官との凸凹バディで挑む、予測不能の超能力ポリスコメ