◇プロ野球パ・リーグ オリックス-楽天(29日、京セラドーム)楽天のハワード投手が4回途中に緊急降板しました。先発のハワード投手は4回に1アウトを取り、次打者の来田涼斗選手へ初球のスライダーを投じると、何か異変があったのか捕手の太田光選手が立ち上がりベンチへ合図を送ります。その後トレーナーらがマウンドへ向かい話し合いが行われると、ハワード投手は一度ベンチへ下がりました。しかし再びハワード投手がマウンドにあ