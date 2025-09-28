いつも鏡やスマホを見ては髪を整えて、SNSには自己アピール投稿がずらり。最初は「身だしなみに気を遣う男性って素敵」と思えても、だんだん“自分中心”な態度に疲れてしまうものです。そこで今回は、そんな“ナルシスト男子”と付き合う「リスク」を紹介します。褒め言葉を求め続けるナルシスト男子は「自分がどう見られているか」を常に気にしています。仕事や外見の話を自慢し、あなたに褒めてもらうことで満足感を得ようとす