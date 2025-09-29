ローソンは9月23日より、秋限定のとろ〜り月見シリーズ3品を、専用キッチン「まちかど厨房」のある「ローソン」にて販売している。ローソン「とろ〜り月見鶏つくね丼」ローソンの一部店舗にある専用キッチン「まちかど厨房」からこのほど、とろ〜りたまごが特徴の月見商品3品が登場。まずは、ふんわり食感の鶏つくねに、とろ〜り半熟たまごをからめて食べる丼メニュー「とろ〜り月見鶏つくね丼」から。価格は592円。ローソン「とろ