トレジャープロモート運営のオンラインスクール「株の学校ドットコム」は9月26日、「株式投資の取り組み実態調査」の結果を発表した。調査は8月30日、株式投資に取り組む20代〜70代の男女782人(男性389人、女性393人)を対象にWebで行われた。株式投資に取り組んでいる人の割合調査によると、シニア世代で株式投資に取り組んでいる人の割合は34.1%。40代・50代のミドル世代が27.0%、20代・30代の若手世代が25.3%であるのに比べて高