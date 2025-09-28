職場での不倫、「個人的な問題だから、仕事には関係ないでしょ？」と軽く考えていても、実はチーム全体や会社の空気を壊す大きな要因になることも。そこで今回は、「社内不倫」が周囲に与える深刻な悪影響について解説します。チームワークと信頼が崩れる不倫関係にある２人は無意識のうちにかばい合い、優遇し合うもの。それに気づいた周囲は「不公平だ」と感じ、不信感が一気に広がります。結果、チームの結束は弱まり、協力体制