モテる女性ほど、「私のどこを好きなの？」という疑問が頭をよぎることがあります。アプローチが多いからこそ「本当に私自身を見てくれているの？」と不安になってしまうのでしょう。そこで今回は、モテる女性ほど“男性の愛を疑ってしまう”心理についてチェックしてみましょう。外見だけに惹かれているのでは？モテる女性は「きれいだから」「人気があるから」といった理由で好意を受けやすいもの。だからこそ「中身を見てもらえ