【モデルプレス＝2025/09/29】2018年5月から配信されている恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」シーズン2（Amazon Prime Video） に出演していたモデルの若尾綾香（36）が9月29日、自身のInstagramを通じ、第1子の出産を発表した。【写真】「バチェラー2」出演美女、第1子の写真公開◆若尾綾香、第1子出産「秋晴れの晴天の日 無事に第一子出産致しました」と報告した若尾。「母子共に健康です。若尾は母になりました。お産