◆国民スポーツ大会高校野球硬式▽１回戦仙台育英４―０日大三（２９日・マイネットスタジアム皇子山）仙台育英（宮城）が夏の甲子園準優勝の日大三（東京）を破り、準決勝に駒を進めた。２回２死一塁で有本豪琉二塁手（１年）に左越え２ランが飛び出した。投げては、今秋ドラフト候補の吉川陽大投手（３年）が６安打完封。須江航監督は、「（夏の甲子園）ベスト１６なのに地域性もあって選んでいただいた。技術は見本に