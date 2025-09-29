双子出産を控えて入院中のタレント・中川翔子が、現状を報告した。２９日にインスタグラムを更新し「管理入院してからのごはんとおやつ感動したものたちを思い出に残しました！双子たちのために栄養！いま張りチェック心音チェック中でめちゃ元気だそうです血圧も安定病院食のおかげです予定通りに帝王切開できそう！」と報告。「塩分だけじゃなく双子巨大化で、むくみ再来とこの３日くらい全身のかゆみで眠れずおかしく