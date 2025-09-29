メ～テレ（名古屋テレビ） 日暮れが早くなるこの時期、注意したいのが交通事故です。 特に気をつけたいのが、自転車がからむ事故。事故を起こさない、事故に遭わないための対策は。 午後5時すぎの名古屋市中区の交差点。 道路を行き交う車の中には、ライトをつけていない車も。 しかしまだ明るいため、車の有無や、遠くから走ってくる自転車の姿は判別できます。 ところが午後6時になると、かなり暗くなりまし