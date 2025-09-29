２４年高松宮記念覇者のマッドクール（牡６歳、栗東・池添）が引退することが２９日、分かった。所属するサンデーサラブレッドクラブのホームページで発表された。当初はスプリンターズＳに出走を予定していたが、１１日の追い切り後に左前脚の繫靱帯に腫れがあることが発覚したため回避を決定。再発の可能性が高いと判断し、関係者の協議の結果、引退が決まった。今後は優駿スタリオンステーションで種牡馬になる予定。