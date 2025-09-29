粧美堂は、手のひらサイズで持ち運びに便利な「どこでも前髪ミニアイロン」を、2025年9月中旬より自社EC（粧美堂オンラインストア）にて先行販売開始。一般発売は2025年10月を予定。■約たまご1個分の重さ前髪のお直しがいつでもどこでも手軽にできるミニアイロンが登場。重さは約50gと軽量で、長さ12cm・直径2.5cmのコンパクト設計。120℃と140℃の2段階温度調整が可能で、セラミックコーティングプレートにより髪へのダメージも