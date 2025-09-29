9月12日の大雨で水没した三重県四日市市の地下駐車場で、29日朝からレッカー車を使った車の搬出作業がはじまりました。10月1日からは、全国のレッカー業者も加わって本格化する予定です。記録的な大雨で274台もの車が水没した、四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」。水没から17日が経った9月29日、レッカー車を使った搬出作業が始まりました。（リポート）「レッカー車に牽引され