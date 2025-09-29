石川県内で、クマの目撃情報が相次いでいます。2025年の目撃件数は24日時点で232件と、統計開始以来、過去の同じ時期と比べて3番目に多くなっています。さらに、クマの主要なエサとなるブナの実が、目撃件数が過去最多だった2020年以来5年ぶりに「大凶作」となることが予測されています。そのため県は12日、「ツキノワグマ出没警戒情報」を早々に発表しました。「緊急銃猟」制度の導入で「市街地での銃使用が可能に」今年6月、能美