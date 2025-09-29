「おいしい！人生ゲーム」タカラトミーは、盤ゲーム「人生ゲーム」の歴代81作目の新商品として、「おいしい！人生ゲーム」を9月27日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売した。「おいしい！人生ゲーム」は、ルーレットを回し出た数の分、マス目を進んでいく基本のルールはそのままに、5つのエリアで食べ歩きのように「グ