千趣会の通販事業ベルメゾンは、人気の綿混あったかインナー「Hotcott（ホットコット）」と、りらいぶが展開する機能性ウェアブランド「RELIVE」が初めてコラボレーションした新商品「［リライブコラボ］綿混あったかインナー・クルーネック長袖レディース」をベルメゾンネットで9月29日から販売を開始する。「ホットコット」は、2011年の発売以来、シリーズ累計販売枚数1600万枚（2011年5月〜2025年7月末のシリーズ累計販売枚数）