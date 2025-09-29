JALエービーシーは、空港宅配サービス料金を11月1日から引き上げる。出発宅配、到着宅配、往復宅配が対象となり、一部のサイズは据え置きとなる。また、運送業者指定料金の導入する。成田空港と羽田空港第3ターミナルから到着宅配を利用する際、要望により運送業者を指定する場合には指定料金1個500円が別途必要になる場合がある。料金改定は2024年8月以来。物流業界の運賃の値上げや人件費高騰などに伴い、改定を実施する。同日空