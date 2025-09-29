9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のリョウガとシューヤが、10月17日発売のエンタメ情報誌『メンズユニットVol.25』（秀麗出版刊）のW表紙を飾ることが発表され、29日にビジュアルが公開された。【W表紙カット】挑戦的な表情！ぎゅっと集まる龍宮城リョウガ＆シューヤは、24日にリリースした22ndシングル「NINE LIVES」の聴きどころを語っている。そのほか、2人のプライベートの様子や8号車（※ファンの総