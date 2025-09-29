人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）気分が暗くなりやすい日。夕食は家族や親友と食べて気分転換を。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）本に触れると幸運到来。小説やマンガ、雑誌、何でもOK！10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）誰とも気軽に