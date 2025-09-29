徳島県藍住町のＪＲ高徳線・勝瑞駅で２人が特急列車にはねられ、死亡しました。午後４時すぎ、徳島県藍住町のＪＲ高徳線・勝瑞駅で高松発徳島行きの特急列車「うずしお１６号」の運転士から「ひと２人と接触した」と警察に通報がありました。警察によりますと、列車がホームを通過しようとした際、２人が線路に転落したということで、その場で死亡が確認されました。ＪＲ四国によりますと、乗客約３５人にケガはないという