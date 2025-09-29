タレントのマツコ・デラックス（52）が29日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。「金額を見て驚いた」過去の“事件”を明かした。番組では岡山県玉野市が、市内のアパートの入居者から1カ月の水道料金と下水道使用料として本来は1980円のところを誤って算出した計438万54361円を徴収していたと発表したニュースを取り上げ、それに関連して「金額を見て驚いたがあるか」というお題でトークした。「ある」