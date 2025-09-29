きょうの関東地方は、まるで真夏に戻ったかのような暑さでした。東京の最高気温は30.9℃と、今年88日目の真夏日に。また埼玉県の熊谷では最高気温が34.4℃と猛暑日一歩手前まで上がりました。これは、北陸などにまとまった雨を降らせた前線や低気圧に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んだためです。あすは前線や低気圧は離れていき、かわって日本列島は高気圧に覆われます。この高気圧が大陸から涼しい空気を運んできてくれ