明治時代から続く通信インフラに大きな変化です。NTTは老朽化が進む「銅を使った固定電話の電話線」を10年後までに順次廃止すると発表しました。60年以上続く老舗の喫茶店。黒電話が未だに現役で使われています。喫茶 古城松井祥訓さん「リンリンって音、電話の基本の音。今はあんまり鳴らないけど、昔はみんな（ここで）待ち合わせ。電話がじゃんじゃんかかってきてすごかった」さらに、現代でも黒電話ならではの強みが…