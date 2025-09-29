熊本県水俣市の住宅で窓ガラスを割って住人を脅し現金を奪ったとして、40代の男が緊急逮捕されました。男は、被害者の親族でした。 【写真を見る】ガラスが割れ、悲鳴…親族を脅して5万円を奪った疑い公園にいた40代男を緊急逮捕熊本県水俣市 強盗の疑いで緊急逮捕されたのは、住所不定・職業不詳の塩田一誠容疑者（43）です。 塩田容疑者は9月28日午後5時15分ごろ、水俣市の住宅で窓ガラスをバールで割るなどして60