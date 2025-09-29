魚など水産物をテーマにしたトークセッションが29日、大阪・関西万博のブルーオーシャンドームで行われた。料理好きで知られるロバート・馬場裕之（46）と、ミサイルマン・西代洋（45）、フースーヤが参加し、ASC（水産養殖管理協議会）ジャパンが進める「ずっと未来に続いていくシーフード」についてトークを展開した。冒頭、今のままで天然魚を取り続けていくと、2050年には寿司のネタは卵しか残らないという現状を説明。この先