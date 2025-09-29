環境省は29日、「中央アルプスのライチョウ復活作戦」で最後の放鳥を行いました。強い風と雨の悪天候の下ケージから出て霧の中へと消えるライチョウを関係者が無事を願って見送りました。放鳥したのは長野市茶臼山動物園、市立大町山岳博物館、那須どうぶつ王国、いしかわ動物園の計4動物園で人工ふ化、人工飼育した個体です。9月10日から19羽を現地に運び、順次、野生に帰していました。ライチョウが絶滅した中央アルプスで