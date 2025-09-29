今年3月に日向坂46の五期生として加入した、大野愛実ちゃんがRayにカムバック！今回は、そんな大野さんのプロフィールについて深堀りしました。初の五期生楽曲ではセンターに抜擢され、大活躍の大野さんの性格やハマっているコトなど、気になる素顔に迫ります♡【日向坂46 五期生】大野愛実をフカボリ♡今年3月に日向坂46五期生としてグループに加入後、その圧倒的な美少女っぷりで話題沸騰！初の五期生楽曲ではセンター