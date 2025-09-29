27日、長野市戸隠で畑仕事をしていた78歳の女性がクマに襲われ、軽いけがをしました。県の調査によりますと、北信地域でクマのエサとなるブナが「大凶作から凶作」で今後、人里に出没する可能性があるとして県は29日、北アルプス地域と長野地域に「ツキノワグマ出没注意報」を出しました。記者「女性は作業小屋から出てきたところ反対側にある農業用ハウスから出てきたクマと鉢合せ、この辺りで襲われたとみられています」27日午前