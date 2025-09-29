死者・行方不明者合わせて63人。戦後最悪の火山災害となった御嶽山の噴火災害から27日、11年を迎えました。ふもとでは、追悼式が営まれ、鎮魂の祈りが捧げられました。噴火した11年前と同じ秋晴れとなった、27日。噴火で息子を亡くした荒井寿雄さん「11年もたったから、子どもが生きていてくれたらとー」噴火発生時刻の午前11時52分。鎮魂の祈りが捧げられました。御嶽山のふもと、木曽郡王滝村では遺族や地元の関係者など約