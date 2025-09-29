公正取引委員会は、食品スーパーやディスカウントストアを展開する「オリンピック」が、下請け業者への支払いを不当に減額していたとして、下請法違反で再発防止などを勧告しました。公正取引委員会によりますと、オリンピックは2023年5月から今年4月まで、プライベートブランドとして販売する食品や運動靴などの製造を委託した下請け業者など10社に対し、代金などを不当に減額して支払っていました。また、16社に対し、支払額から