29日午前、奈良市のコンビニエンスストアに車が突っ込み、店にいた男性客が出血するケガをしました。現場は奈良市にあるローソン奈良阪町店です。29日午前11時半すぎ、「車が突っ込んできた」と店員から110番通報がありました。警察などによりますと、駐車しようとしていた乗用車がガラス張りの壁面に衝突。その衝突で、。店内のゴミ箱と電子レンジが押し込まれ、近くにいた60代の男性客が額から出血するケガをしましたが、軽傷だ