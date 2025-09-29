春香たちの家の近所に引っ越してきた6歳の男の子・健也君。いつも1人でいる姿は、春香の胸に小さな波紋を広げました。春香の息子、陽太は彼に懐いており、よく遊んだりしています。しかし、健也君は徐々に、私たちの注意を引こうとするような、困った行動を繰り返すように。彼の寂しそうな眼差しと同情、そして春香たちの日常が脅かされることへの苛立ち。複雑な感情が渦巻く中、春香はある行動に出ることにしました。『“お兄ちゃ