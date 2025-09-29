「オリックス−楽天」（２９日、京セラドーム大阪）楽天の先発ハワードが四回途中でアクシデントにより緊急降板となった。四回１死、来田に１球目のスライダーを投げた直後、捕手の太田光が異変を察知。ベンチへ合図を送った。トレーナーとともにベンチ裏へ治療に向かったが、そのまま５６球で交代となった。２番手には津留崎がマウンドに上がった。ハワードは今季８試合の登板で５勝０敗、防御率１・７９。この日は３回