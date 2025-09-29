「オリックス−楽天」（２９日、京セラドーム大阪）楽天・林優樹投手が、前日に死球を与えたオリックス・宗佑真内野手に謝罪した。帽子を取って頭を下げる林に、笑顔の宗が肩をポンポンとたたく様子もみられた。前日の試合ではオリックス９点リードの六回、林が３ボールから投じた内角直球が抜け、宗の右肘付近に直撃。苦悶の表情を浮かべた宗は、ベンチ裏での治療を経てそのままフル出場していた。林は近江高校時代に甲子