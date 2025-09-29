「川口市営第１０回１節」（３０日開幕、川口）片野利沙（３２）＝川口・３２期＝は２５〜２７日の川口開催で２年ぶり２回目の優勝を果たしたばかり。中１日での登場となる。デビュー初Ｖの２３年９月１５〜１８日の飯塚ミッドは無観客だっただけに、「お客さんの前で優勝できた」と喜びもひとしお。レースは２番手からの抜け出しで「展開が良かった。エンジンも良くなっていた」と振り返る。今節はハンデが１０前に重化さ