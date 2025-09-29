私はアカリ（30代）。先日子ども用ハーネスをつけてスズカ（3歳）と夫と外出していたら、見知らぬ老夫婦に悪口を言われてぽっきり心が折れてしまいました。使えと言われたり、使うなと言われたり、もうどうしていいかわかりません。今日は知り合いに会いたくなくて、公園に行きたいと騒ぐスズカを連れて遠くの公園に来ました。すると……ハーネスをつけている親子がいたのです。どうしてもその人に話を聞きたくて、話しかけてみま