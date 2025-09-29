子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！第4話義両親には遠慮してほしい【編集部コメント】確かに両家が泊まるとなると、準備することも多いし気を遣って大変ですよね。その点エリさんも、自分の両親だけ招くのであれば水入らずで過ごすことができ