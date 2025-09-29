Stray KidsのLee Know（リノ）が、9月29日（月）に自身のInstagramを更新。大阪で撮影されたプライベートショットを公開し、ファンから反響が集まっている。【写真】カッコよすぎる！USJなど大阪の観光地を巡るリノ■大阪名物を堪能今回リノが公開したのは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをはじめ、大阪の街中や飲食店などで撮影された複数枚の写真。チェック柄のシャツにサングラスを合わせたコーディネートをまとう