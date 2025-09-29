28日、今シーズン最終戦に臨んだプロ野球2軍・オイシックス新潟アルビレックスBC。試合後にはサポーターへ感謝の思いを伝えました。 約3300人が駆けつけたシーズン最終戦。サポーターの声援を背に、ホーム・エコスタで楽天と対戦しました。オイシックスの先発は、2019年に中日で開幕投手を務めた新潟市出身の笠原。1回に味方のエラーも絡み先制を許しますが、2回以降は粘りの