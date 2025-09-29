縦縞ユニ姿でマウンドへ26日に甲子園で行われた阪神−中日のファーストピッチセレモニーに登場した大物女優に会場が興奮に包まれた。聖地に現れたのは、11月28日公開の映画「栄光のバックホーム」にダブル主演する鈴木京香(57)、松谷鷹也(31)と秋山純監督(62)。鈴木は阪神のユニフォーム姿で松谷にボールを手渡し、ライン際で力強く投げ込む姿を見守った。大女優の登場にSNSでは「昔から美人だよこの人は」「宮城県の奇跡」