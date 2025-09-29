ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が、10月6日からのみやざきフェニックス・リーグへの参戦に意欲を示した。チームは2年連続リーグ優勝を決めたが、自身はここまで打率2割2分5厘、21本塁打、56打点と苦しんでおり、名誉挽回を期すポストシーズンに向けて、?宮崎合宿?に出向くつもりだ。昨年は全試合に4番で先発出場し、本塁打と打点の打撃2冠を獲得。今季は5月半ばに4番を外れ、スタメン落ちやファーム再調整も経験した。V2