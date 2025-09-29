これからの気象情報です。 30日(火)は、一部でにわか雨のところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。 また、五泉市・柏崎市・糸魚川市に大雨・洪水注意報、中越・上越には波浪注意報の出ているところがあります。 ◆30日(火)の天気 ・上越地方 朝晩は、雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。 ただ、日中は晴れる時間が長く、過ごしやすい陽気になりそうです。