地球温暖化の原因となる二酸化炭素を大気中から回収して、製品の原料にする最新鋭のプラントを三菱ガス化学新潟工場が公開しました。 三菱ガス化学新潟工場が公開したのは、大気中から回収した二酸化炭素をもとにメタノールを合成する国内初のシステムです。今回、二酸化炭素を集めるDACと呼ばれる装置を、大阪・関西万博の会場に設置し来場客などが排出した二酸化炭素を回収。約600km離れた新潟工場に運び込みました。