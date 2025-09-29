8月の記録的な大雨で校庭に土砂が流れ込むなど大きな被害を受けた、姶良市の小学校が運動会を行いました。姶良市の竜門小学校が9月27日に運動会を行い、こどもたちや校区内の住民たちなど約300人が参加しました。竜門小学校は8月8日、県内を襲った記録的な大雨で校庭に土砂が流れ込むなど大きな被害を受けました。土砂は8月中には撤去され、きれいに整備された校庭で普段は授業などを行っていますが、今は隣の網掛川の護岸を補